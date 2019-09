Nasconde la cocaina in bocca e si finge sordomuto per sfuggire al controllo dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuava a gesticolare davanti ai militari, fingendosi sordomuto e con l'intento di sfuggire al controllo dei carabinieri. Sotto la lingua, infatti, nascondere un involucro con due grammi di cocaina. Ma non gli è stata sufficiente la prova d'attore e così, un 26enne di San Vito dei Normanni , è stato arrestato ieri a Brindisi Si tratta di un bracciante agricolo, fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo all’interno della città. Alle domande rivoltegli dai militari non ha fornito risposte, se non a gesti e a monosillabi. Ma gli accertamenti compiuti, hanno permesso di appurare che l'uomo comprendeva tutto bene e non aveva alcun problema di linguaggio. Scoperto il reale motivo di quella messinscena, lo stupefacente è stato sequestrato e il 26enne segnalato alla Prefettura di Brindisi.