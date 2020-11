Il Dpcm blocca il circo: tigri, elefanti e animali in difficoltà. Sos dei volontari: «Servono mangime e fieno»

Il circo è in difficolta per le norme dettate dall’ultimo Dpcm e l’Oipa e i cittadini si mobilitano. E’ accaduto nei giorni scorsi a San Michele Salentino, dove i volontari della sezione locale si sono attivati per fare un sopralluogo e aiutare gli animali e le famiglie in difficoltà, lanciando un messaggio di solidarietà importante: «Ci attiveremo anche a far mettere sul regolamento Comunale il divieto della presenza nel nostro Comune dei circhi con animali. Ma, adesso non possiamo fare polemiche; adesso serve aiuto per chi è in difficoltà e non ci possiamo assolutamente girare dall’altra parte».



La storia è stata raccontata dagli stessi volontari sulla pagina Facebook “Oipa Brindisi Volontari di San Michele Salentino”. Nelle prime righe è chiara la difficoltà del circo: «Abbiamo appreso delle difficoltà che sta vivendo il circo presente a San Michele Salentino bloccato per il Dpcm. Siamo andati a fare un sopralluogo per conoscere la situazione e per capire di cosa abbiano bisogno. Non siamo riusciti a vedere tutti gli animali, perché era quasi buio, ma lo faremo nelle prossime ore. Abbiamo visto 4 grosse tigri che mangiano solo polli. Poi, ci hanno detto che hanno, diversi cani, 6 gatti, 1 elefante, 1 cavallo, 8 pony, 14 caprette, 3 Dromedari, 2 oche. Hanno bisogno di fieno, croccantini, mangime e come dicevamo anche polli. Come Oipa ci stiamo attivando per poter dare il nostro aiuto».

Poi, i volontari parlano della mobilitazione dei cittadini di San Michele e della Caritas e lanciano un appello a tutti coloro che possono offrire un aiuto: «Non sappiamo quanto durerà questa situazione di fermo, speriamo davvero che non duri troppo.

La Caritas e diversi cittadini si stanno attivando per dare aiuto anche alle persone del circo in questo momento di difficoltà. Chiediamo aiuto anche a tutti i cittadini volenterosi a dare un sostegno». Ma chiariscono la loro posizione: «Nello stesso tempo ci teniamo a ribadire come la pensiamo sui circhi con presenza di animali: l'Oipa è contro la presenza di animali nei circhi, c'è incompatibilità tra la vita nei circhi e i bisogni fisici, psicologici e sociali degli animali. Gli animali non sono oggetti e non si può speculare sulle loro pelli; non possono vivere le loro esistenze in gabbia, lontano dai loro habitat naturali. Questo lo ribadiamo per sensibilizzare l’opinione pubblica ai diritti degli animali».



Nonostante la netta contrarietà ai circhi con animali e la volontà di chiedere all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Allegrini, l’adozione di un regolamento per vietarne la presenza sul territorio, i volontari hanno deciso di andare avanti e di tendere la mano a chi ne ha bisogno alla luce della situazione delicata vissuta dagli operatori e dagli animali: «Ci attiveremo anche a far mettere sul regolamento Comunale il divieto della presenza nel nostro Comune dei circhi con animali. Ma, adesso non possiamo fare polemiche; adesso serve aiuto per chi è in difficoltà e non ci possiamo assolutamente girare dall’altra parte».

Ultimo aggiornamento: 16:37

