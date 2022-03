Cinquantasettenne dimesso dall'ospedale e trovato morto il giorno dopo: un'autopsia stabilirà le cause del decesso

Sarà eseguita l’autopsia sul corpo dello sfortunato 57enne Antonio Maselli di Pezze di Greco, ritrovato privo di vita da alcuni familiari nella sua camera da letto nella mattinata del 17 marzo scorso. L’uomo, che da tempo era ricoverato in una struttura protetta ubicata in provincia di Brindisi, il 16 marzo scorso a seguito di una rovinosa caduta, avvenuta proprio nella struttura dove era ospite, era stato trasportato all’ospedale “Perrino” di Brindisi, da dove, dopo i necessari accertamenti e le cure del caso, i sanitari lo avevano dimesso.

La drammatica scoperta

Il 57enne aveva fatto così ritorno, nella tarda serata di mercoledì scorso, nella sua abitazione di famiglia, ubicata alla periferia di Pezze di Greco. L’indomani mattina i suoi familiari lo avevano però ritrovato esanime in una pozza di sangue nella stanza dove aveva dormito. Era stato immediatamente richiesto l’intervento del 118, i cui sanitari giunti sul posto non avevano potuto far altro che constatarne il decesso, avvertendo dell’accaduto i Carabinieri, che si erano portati sul posto ed avevano effettuato una serie di accertamenti e di indagini, informando anche il sostituto procuratore di turno.

Sulla scorta della informativa fornita dai militari dell’Arma, e grazie anche al certosino lavoro e alla caparbietà dell’avvocato Pasquale Di Natale, che assiste alcuni familiari del 57enne, il pubblico ministero della Procura di Brindisi, Giovanni Marino, ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Nella giornata di domani, 24 marzo, il pm Marino conferirà apposito incarico al medico legale Davide Ferorelli e allo psichiatria Gabriele Mandarelli. Nella vicenda al momento risultano indagate tre persone. Si tratta di due medici in servizio presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi indagati per responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Per omicidio colposo a seguito di responsabilità mediche risulta, invece, indagata la tutrice del 57enne.