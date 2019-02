Cinquanta immigrati stipati in un alloggio al freddo e senz'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Cinquanta migranti africani vivevano “stipati” all’interno di una struttura fatiscente di via Provinciale per San Vito: sei appartamenti e alcuni box con carenze igienico sanitarie terribili, privi di riscaldamento e acqua corrente. Nel variegato gruppo etnico, il blitz dei carabinieri della Compagnia di Brindisi (organizzato con l’ausilio delle Unità cinofile di Modugno (Bari) per monitorare luoghi in cui è alta la presenza di soggetti islamici) ha permesso di scoprire sei clandestini e due persone in possesso di droga. In flagranza di reato, per detenzione illegale di sostanza stupefacente, è stato arrestato il nigeriano John Nosa, di 32 anni. Incensurato e irregolare sul territorio nazionale.