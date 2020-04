Si riparte tra mille precauzioni: al cimitero in ordine alfabetico

Ultimo aggiornamento: 10:09

Sia pur tra diffidenze e contestazioni è partita la fase 2, con alcune attività che finalmente possono riprendere l'attività, sia pur parzialmente. A Brindisi e in provincia riaprono riprendono il servizio d'asporto per bar e ristoranti, la tolettatura animali di compagnia previo appuntamento, l'attività di manutenzione e riparazione imbarcazioni da diporto, l'accesso ai cimiteri e persino la pesca amatoriale. Un hobby già diffuso ma che nelle ultime ore ha visto una sospetta impennata grazie alla semplicità di guadagnarsi il patentino con due rapide manovre sul web.Da ieri molte attività di ristorazione hanno alzato la saracinesca aprendo al pubblico che in ogni caso poteva sostare davanti all'ingresso per fare la propria ordinazione senza però entrare all'interno del locale. Il servizio d'asporto è stato attivato per lo più da quelle attività che già facevano servizio a domicilio e che non avevano mai chiuso le cucine. Altri bar e ristoranti apriranno all'asporto nei prossimi giorni, ossia non appena concluderanno le operazioni di sanificazione e si attrezzeranno con tutto l'occorrente in grado di garantire qualità e soprattutto sicurezza. In ogni caso per accedere all'asporto valgono le stesse misure che vengono adottate per l'accesso ai supermercati ed altre attività. Obbligatorio l'uso di guanti e mascherine, obbligatorio anche mantenere le distanze di sicurezza, si serve un cliente alla volta. Queste misure erano già state recepite bene dalle persone che dall'inizio della quarantena sono state costrette a cambiare le proprie abitudine. Qualche problema si potrebbe tuttavia profilare sul fronte degli assembramenti. L'acquisto del cornetto e del caffè direttamente al bar non consente tuttavia la consumazione in loco. Il prodotto va ritirato e portato via.L'ordinanza regionale consente anche la riapertura dei cimiteri. Da questa mattina il Camposanto di Brindisi e di Tuturano riaprono i cancelli fino al 17 maggio con modalità, orari ed ingressi controllati. Il cimitero di Brindisi sarà aperto dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18. Potranno accedere, attraverso i due ingressi principali, un massimo di 300 persone contemporaneamente. L'ingresso sarà consentito secondo l'iniziale del cognome dei visitatori con il seguente calendario settimanale: domenica lettere A,B, C; lunedì lettere D, E, F; martedì lettere G, H, I, J, K, L; mercoledì lettere M, N, O; giovedì lettere P, Q, R; venerdì lettere S, T; sabato lettere U, V, W, X, Y, Z. Il cimitero di Tuturano, invece, sarà aperto ogni giorno, sempre dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, con un massimo di ingressi di 50 persone contemporaneamente senza limitazioni alfabetiche. Gli ingressi in entrambe le strutture saranno presidiati dal personale munito di conta persone. Potranno accedere esclusivamente visitatori che indosseranno dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherina, e dovranno tassativamente rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre dovranno avere con sè un documento di riconoscimento. Entrambe le strutture prima della riapertura sono state poste a sanificazione, soprattutto in considerazione dei molteplici decessi per Covid.I cimiteri riaprono negli altri centri della provincia, ma anche a Mesagne come nel capoluogo gli ingressi sono contingentati: si enterà in ordine alfabetico con i primi gruppi di lettere (A, B e C) da oggi, giovedì. All'ingresso sarà richiesto un documento di identità da esibire gli addetti al servizio e agli agenti di Polizia locale che saranno presenti all'entrata; ogni visitatore potrà entrare con una sola altra persona.Con l'ordinanza di Emiliano ha dato anche il via libera alla pesca amatoriale. In poche il sito del Ministero delle Politiche Agricole è stato preso d'assalto. E' qui, infatti, che attraverso una semplice iscrizione, tra l'altro a titolo gratuito, è possibile conseguire, il tesserino per la pesca sportiva che consente di poter uscire da casa e praticare questa attività senza pericolo di essere multati. Il tesserino della pesca sportiva consente di praticare l'attività di pesca tanto da terra che dalle imbarcazioni ed ha una durata di due anni. Per l'apertura dei parchi cittadini, il sindaco di Brindisi, ha già annunciato che bisognerà aspettare il 4 maggio.Sia pur con le cautele del caso riprende l'attività dei mercati settimanali. A Francavilla da sabato 2 maggio l'avvio sarà con quello esclusivamente alimentare. Niente assembramenti e regole rigide per tutti: dagli ambulanti ai clienti. Sabato prossimo ritorneranno le bancarelle. Dopo l'incontro con le associazioni di categoria avvenuto la scorsa settimana, il sindaco di Francavilla Antonello Denuzzo ha firmato una ordinanza che consente, limitatamente al commercio di generi alimentari e nel rispetto delle norme per la prevenzione del contagio, lo svolgimento del mercato. L'attività di vendita sarà possibile dalle 7 alle 13 lungo via Cavour, e sarà consentita agli operatori del settore alimentare titolari di concessione rilasciata dal Comune di Francavilla Fontana. Le postazioni saranno distanziate di almeno 4 metri l'una dall'altra. Non è molto, ma i tentativi di ripresa ridanno fiducia.