Al cimitero si stacca la lapide della tomba del marito: anziana in ospedale

Si stacca lapide, anziana si frattura piede. Quando si dice una pietra tombale. Questa volta la fredda lapide marmorea poteva essere causa di un ricongiungimento coniugale ma, come la stessa protagonista della disavventura ha confermato, il paradiso può attendere anche se l’eterna beatitudine era da condividere col marito, passato a miglior vita diverso tempo fa.



Il paradiso può attendere

Lei, un’arzilla pensionata di Pezze di Greco, la più popolosa delle frazioni di Fasano, se la ride con ironia pensando al paradiso che può attendere perché è pur vero che lì incontrerà l’adorato consorte ma, aderente al pensiero di San Tommaso, per il momento vuole continuare a godere della bellezza del Creatore attraverso le sue creature qui in terra. E così quando, nei giorni scorsi, nel cimitero di Pezze di Greco, le è accaduto un fatto che poteva tramutarsi in tragedia l’ha presa con filosofia (oltre San Tommaso) e al scampato pericolo ci ha riso su.

Stava sistemando i fiori

È successo che mentre la pensionata, come da sua abitudine da quando il marito è passato a miglior vita, si era recata al camposanto della frazione per deporre fiori freschi sulla tomba del congiunto, recitare una preghiera per il defunto e “scambiare” due parole con la persona con cui ha condiviso l’esistenza, ci è mancato poco che non succedesse un’irreparabile tragedia. L’anziana si accingeva a sistemare i fiori nel vaso quando, da un momento all’altro, la lapide posta sulla tomba del marito ha iniziato a staccarsi. La nonnina ha avuto la prontezza di riflessi di trattenere la lastra di marmo ma non ha resistito a lungo: alla fine la lapide si è staccata definitivamente dalla tomba ed è caduta rovinosamente sul pavimento.

Piede ingessato

La pensionata, a quel punto, non ha fatto in tempo a scansarsi: la lastra di marmo le è caduta sul piede e le ha provocato una frattura. In fin dei conti può ritenersi fortunata: poteva essere una vera e propria tragedia.

Adesso ha l’arto inferiore ingessato ma non ha perso il suo buon umore raccontando l’incredibile disavventura che le è capitata. Ci sorride sopra e aggiunge «evidentemente non era ancora giunto il momento di ricongiungermi con mio marito. Capisco che gli manco ma mi sembra troppo». Al di là dell’ironia resta comunque la gravità di quanto accaduto. Se la donna non si fosse accorta del distacco della lapide e magari in quel momento avesse avuto la testa china magari per pregare o cambiare i fiori nel vaso, ora staremmo parlando davvero di una tragedia.

Tragedia sfiorata

La lastra staccatasi, infatti, era molto pesante e avrebbe potuto causare danni importanti all’anziana se avesse colpito la testa. Probabilmente a causare il distacco il cemento ormai sgretolatosi a causa dei tanti anni dall’installazione. Non si era avuto sentore in precedenza di un eventuale distacco e così è stata una vera (e in questo caso amara) sorpresa per l’anziana.