Metti una sera a cena chef Cracco, il sei stelle Michelin al ristorante Cibus. Ecco cosa ha mangiato

Cena nella capitale della gastronomia in terra brindisina per Carlo Cracco. Sabato sera, il cuoco da sei stelle Michelin, star tra i fornelli anche in televisione, ha scelto di cenare nel ristorante Cibus, nel cuore del centro storico di Ceglie Messapica.

Ad accoglierlo sono stati i titolari, Lillino Silibello e la moglie Angela Amico, con i figli Camillo e Diego, assieme a tutto lo staff, che si sono ritrovati di fronte ad uno degli chef più famosi d’Italia con un vero e proprio “effetto sorpresa”.

A cena con la famiglia

E questo perché la prenotazione del tavolo era stata fatta con un cognome diverso dal suo. Cracco, accompagnato dalla famiglia, ha gustato le proposte del menù, facendo il bis del piatto di formaggi.

«Chef Cracco è una bellissima persona, umile, serena. Dal vivo non è il personaggio che siamo abituati a vedere in televisione. Con lui abbiamo parlato della Puglia in generale e nulla di più. Siamo sempre molto discreti e riservati con i nostri ospiti. Abbiamo chiesto di poter fare una foto con lui, ma dobbiamo dire che già solo questo ci ha messo molto in imbarazzo perché non vogliamo disturbare chi viene a cena da noi», hanno spiegato Lillino e Angela, ormai abituati a dare il benvenuto nel loro ristorante a nomi di grande rilievo a livello nazionale ed internazionale, tra cui quelli di rappresentanti istituzionali, musicisti, giornalisti e tanti altri ancora, sempre con tatto e una grande dose di discrezione.



Cracco non ha prenotato con il suo cognome. E così, sabato sera, all’improvviso, il personale di Cibus si è trovato dinanzi ad uno dei cuochi più temuti degli show televisivi, come ha dimostrato la sua partecipazione in veste di giudice a MasterChef, conclusasi nel 2017.



Cosa ha mangiato?

Ma Lillino e Angela hanno saputo sciogliere lo stupore iniziale di tutto lo staff in entusiasmo: «Abbiamo detto ai ragazzi di continuare a fare il loro lavoro come sempre, senza forzature. E, poi, lo ribadiamo: Cracco con noi è stato umile, semplice, tranquillo, davvero una bellissima persona. Non sembra per niente quello che vediamo in tv».



Ma, a questo punto, la curiosità è tanta. Cosa ha mangiato e bevuto Cracco durante la serata trascorsa a Ceglie? Antipasti, purea di fave e ha chiesto il bis del piatto dei formaggi di Lillino e di produttori locali come le masserie Fragnite, Colombo, Seppunisi. Poi, ha scelto di degustare il primitivo “Acini Spargoli” di Antico Palmento, consigliato tra i tanti vini presenti nella cantina del ristorante.

Con questa visita inaspettata e gradita, Angela e Lillino hanno riaperto le porte del loro pluripremiato tempio del gusto dopo le meritate vacanze. Di Cibus – tra le migliori 50 osterie d’Italia - e della sua cucina dissidente si parla ormai da anni su riviste e guide patinate. E i riconoscimenti arrivano a lodarli da sempre. L’ultimo è quello ottenuto nelle prime settimane di ottobre con l’assegnazione della chiocciola conferita da “Osterie d’Italia”, la guida del mangiar bene all’italiana con suggerimenti su realtà gastronomiche che propongono bontà slow food.

Comunque, al di là della notorietà, quel che conta per la famiglia Silibello, sono i clienti provenienti da ogni angolo del mondo, pronti a prenotare anche di anno in anno pur di assicurarsi un posto a tavola, premiando così l’eccellenza offerta nella suggestiva cornice del borgo antico di Ceglie Messapica.

