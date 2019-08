Cerca di disfarsi della cocaina ma i carabinieri lo notano: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha gettato un sacchetto con 15 dosi di cocaina nel bidone dei rifiuti di un bar, ma ai carabinieri la mossa non è sfuggita e così lo hanno scoperto grazie alla videosorveglianza e arrestato. Così è finito ai domiciliari Tommaso Gioia, 24enne di Ceglie Messapica, intercettato dai militari della stazione di via Premuda nel corso di un servizio di controllo volto a prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti tra i più giovani sul territorio cegliese.Oltre alla droga, il ragazzo è stato trovato in possesso di una somma di 95 euro, suddivisa in banconote di vario taglio ed un telefono cellulare. Per lui l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Come hanno fatto sapere i carabinieri, l'operazione si è svolta in piazza Plebiscito. I militari sono arrivati sul posto a bordo dell'auto di servizio e hanno notato il 24enne nelle vicinanze di un bar, intento a parlare con altre persone. Alla vista delle forze dell'ordine, però, il giovane ha tentato di sfilarsi dal gruppo, avviandosi frettolosamente a piedi in direzione opposta, per rifugiarsi all'interno di altro locale, distante circa quaranta metri dal primo. E, a quel punto, sospettando che potesse nascondere qualcosa di illecito, la pattuglia lo ha raggiunto e invitato a consegnare spontaneamente eventuale droga in suo possesso.In seguito, è stato controllato e svuotato un bidone di rifiuti vicino al bancone del bar, in cui è stato trovato un frammento di busta di colore blu con 15 cipolline di cocaina (nella foto le dosi sequestrate). Ma, al fine di avere la certezza che lo stupefacente rinvenuto fosse riconducibile a Gioia, i carabinieri hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza del locale, in cui si vede il giovane entrare frettolosamente nel bar e gettare la busta nel bidone.La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire la somma contante di 95,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ed un telefono cellulare. Al termine degli accertamenti e alla luce di quanto sequestrato, il 24enne è stato trasferito dapprima in caserma per le formalità di rito e poi nella sua abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari.M.Gio.