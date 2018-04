© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato rinviato il tavolo nazionale proposto per giungere ad una definitiva decisione del centrodestra sulle candidature da sostenere alle prossime amministrative. A Brindisi la partita è tra Massimo Ciullo, appoggiato dalla Lega ma che nei giorni scorsi ha ottenuto anche il gradimento di Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia, e Roberto Cavalera, sostenuto da Forza Italia e dai Moderati.È proprio Cavalera, tra l’altro, a continuare a riscuotere consensi da una coalizione che conferma così la sua compattezza. Proprio ieri, infatti, una nota co-firmata da Alternativa Popolare e Coerenti per Brindisi confermava di fatto ciò che era stato di fatto preannunciato già nei giorni scorsi, ossia l’appoggio all’avvocato scelto da Forza Italia. “A seguito di un confronto costante e serrato, nel corso delle diverse riunioni tenutesi nei giorni scorsi - si premette nella nota - , Alternativa Popolare e Coerenti per Brindisi sono fermamente convinti della opportunità di sostenere, nella competizione elettorale ormai alle porte, la persona dell’avvocato Roberto Cavalera quale candidato sindaco. Il professionista è persona seria e preparata, oltre che vicina alla gente ed alle sue esigenze. Riteniamo, soprattutto, che rappresenti il vero “nuovo” che si presenta sulla scena politica e che tutti auspicano e predicano ma che nessuno ha, sino ad oggi, cercato ed individuato realmente. La scelta della sua candidatura è stata condivisa all’interno dei nostri due movimenti e la ribadiamo con forza, tanto più che lo stesso Cavalera ha condiviso il nostro progetto di città”. “Nel frattempo - conclude la nota -, anche le nostre linee programmatiche sono ormai in dirittura d’arrivo e ci auguriamo che presto gli sforzi fatti possano traguardare l’obiettivo finale di governo della città di Brindisi con a capo una persona valida ed autorevole quale riteniamo sia l’avvocato Cavalera”.Appena ventiquattr’ore prima era stato Raffaele Iaia, in qualità di commissario cittadino dell’Udc, ad affermare che il partito di Brindisi nella prossima competizione elettorale del Comune sosterrà la candidatura di Cavalera, avendo individuato in lui quella figura politica che rappresenta i valori democratici in cui ci riconosciamo”.Sul fronte a sostegno di Ciullo, invece, ieri il coordinatore provinciale della Lega, Paolo Taurino, con un post su Facebook non risparmia critiche all’altra sponda: “Impossibile non stigmatizzare l’atteggiamento ostruzionista dei soliti noti, incapaci non solo di pensare al bene della comunità brindisina, ma anche di sposare le più elementari regole di correttezza, condivisione e ricerca del consenso popolare. Se sbagliare è umano, perseverare negli errori è diabolico, oltre che autolesionista”.“Un centrodestra unito a costo di qualche epurazione, magari anche sofferta, sarebbe stata la risposta coerente ed affidabile a tutti coloro che desiderano che la città risorga da questo abisso”, è invece la posizione di Gianluca Alparone (Proiezione Futuro)