Bomba: nei centri di accoglienza si gioca a carte aspettando l'alba

BRINDISI - La palestra della scuola media Leonardo Da Vinci di via Don Luigi Guanella ha aperto i battenti già dalle 15 di questo pomeriggio per poter ospitare anziani e persone con particolare esigenze sanitarie così come concordato nei giorni scorsi con l'Asl. Sono diciassette, al momento, coloro che hanno scelto di trascorrere la notte nella palestra dell'istituto comprensivo Cappuccini. «Stiamo bene anche se non vediamo l'ora di poter rientrare nelle nostre case - affermano Maria Luisa Ramundo e Gianna Musio, mentre giocano a carte in compagnia di due volontarie della Croce Rossa Italia - Il locale è climatizzato, le brandine sono comode e ci sono medici a disposizione per ogni nostra esigenza».



Ultimo aggiornamento: 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gente ha portato da casa pochi effetti personali. In pochi, per pudore, indossano il pigiama. La notte che precede il disinnesco è l'occasione giusta per fare amicizia e combattere la solitudine. «Abito in centro - racconta Vito Menga, pensionato - e per la prima volta dopo tanti anni stasera non dormirò da solo. Ho conosciuto Arcangelo e Vito, questa sera, è chissà magari avremo modo di rivederci fuori da questa palestra quando tutto tornerà alla normalità».