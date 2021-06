Medaglia d'onore alla memoria a don Carmelo, padre di Al Bano

BRINDISI - Medaglia d'Onore concessa alla memoria di Carmelo Carrisi, internato nei campi di concentramento durante il secondo conflitto mondiale. L'onorificenza è stata consegnata dal prefetto di Brindisi Carolina Bellentoni al figlio Al bano. La cerimonia si è svolta nei saloni di rappresentanza di Palazzo Montenegro, alla presenza delle autorità locali.

La motivazione

La medaglia , conferita con decreto del Capo dello Stato, rappresenta il riconoscimento della Repubblica Italiana per il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per le economie di guerra. Don Carmelo aveva combattuto con l'Esercito. Albania, Grecia. Poi la cattura

e la deportazione. E quando nacque Al Bano era prigioniero di guerra in Germania.