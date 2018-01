In preda a un raptus distrugge le auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, hanno arrestato, in flagranza del reato, con l'accusa di danneggiamento, Ibrahim Jibba, 20 anni, originario del Gambia, senza fissa dimora, in possesso di un regolare permesso di soggiorno poiché, ieri pomeriggio, armato di bastone e in preda a un raptus, ha danneggiato cinque auto parcheggiate in un'area di servizio della città. Il giovane ha minacciato i rispettivi proprietari ed è stato venendo bloccato dai militari giunti sul posto. Il 20enne, già qualche giorno fa, si è reso protagonista di altri gravi danneggiamenti nella stazione ferroviaria di Brindisi: dopo aver rubato un martelletto frangivetro da una carrozza di Trenitalia, aveva danneggiato alcune macchine erogatrici di biglietti ferroviari, una vetrata della biglietteria, due macchine obliteratrici e successivamente all'esterno dell'edificio un vetro laterale di un autobus di linea.