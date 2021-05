Prima capanna sotto le stelle. Tra gli ulivi spunta la StarsBox

CEGLIE - Dormire con lo sguardo rivolto al cielo, immergendosi in un cielo stellato. La StarsBox arriva anche in Puglia, precisamente a Ceglie Messapica. Ma come nasce questo nuovo modo di fare campeggio? La StarsBox è ispirata dai giacigli temporanei dei pastori delle Alpi Liguri e ne riprende e attualizza le forme e la funzione. Insomma, un nuovo simbolo o meglio, un nuovo modo di fruire la natura, più leggero e consapevole, grazie alla potenza evocativa di un’esperienza unica. La StarsBox offre protezione ma può aprirsi al cielo per mettere in scena quanto di più estetico sa offrire la natura, una idea che nasce certamente per l’alta quota, ma che può trovare la sua collocazione ideale in ogni luogo, sa coccolare i suoi ospiti sotto la volta stellata, anche grazie al suo design semplice, ovvero tre finestre, un paio di luci, dei portaoggetti ed il tetto che permette una vista mozzafiato. Un nuovo modo di ammirare la natura, tutto made in Italy, che in poco tempo ha attirato numerosi appassionati e turisti, vogliosi di provare questa nuova forma, un giusto mix tra una capanna ed una tenda.

Il progetto

La struttura è stata lanciata, con ottimi risultati, prima al nord, Liguria, Piemonte, Toscana, Sardegna, ma non solo, diverse le installazione anche all’estero, soprattutto in Croazia negli ultimi mesi, mentre le prime due in Italia sono state installate al Rifugio Mongioie, in provincia di Cuneo, nell’estate 2018, a 1500 metri di quota, ma pian piano, grazie anche alle numerose richieste dei turisti, ha richiamato le attenzioni di strutture ricettive del centro Italia e del sud. E così è arrivata anche a Ceglie Messapica, con la prima installazione in Puglia. Anche a Ceglie, i proprietari di un complesso ricettivo, hanno voluto dotare la propria struttura della StarsBox, da far provare ai clienti, immersi nel cuore della Valle d’Itria. Quella installata nel territorio cegliese è un monolocale da 3 metri per due e mezzo, realizzato con semplici pannelli in legno di provenienza certificata e con vernici atossiche, con una forma che riprende la forma archetipa del rifugio, capace di combinare materiali naturali ad un sistema di assemblaggio davvero semplice e veloce. Ottimi materiali e semplicità, sottolineati anche da Mimmo Roma e dallo staff qualificato della sua falegnameria omonima di Ceglie Messapica, che hanno montato in meno di 3 ore la StarsBox per la struttura ricettiva cegliese, dichiarandosi disponibili anche per ulteriori montaggi e sottolineando come la StarsBox possa rappresentare un ulteriore richiamo per i turisti. Perché il fenomeno della StarsBox certamente non si fermerà qui, ma è molto suggestivo pensarla al fianco di trulli, masserie o magari collocata nelle immense distese di uliveti della zona, abbinando la suggestiva capanna alle meravigliosi ambientazioni pugliesi. Ceglie Messapica in questo senso può fare da apri pista al fenomeno, a questo nuovo modo di guardare la natura, essendo la prima città pugliese ad averla, la seconda nel Sud Italia.