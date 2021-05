Lite alla stazione di servizio finisce nel sangue: giovane ferito a colpi di pistola.

CEGLIE - Sparatoria questa sera a Ceglie Messapica. Al culmine di una lite tra due uomini, - si tratterebbe a quanto pare di un giovane cegliese e di un uomo ostunese - che si sarebbe verificata nei pressi del piazzale antistante il distributore di benzina “Menga Petroli” sulla provinciale per San Vito dei Normanni, uno ha estratto una pistola, facendo fuoco diverse volte verso l’altro. Queste le prime informazioni che sono giunte dal luogo dell’accaduto, a cui minuto dopo minuto si sono aggiunti ulteriori particolari, che andranno chiariti dagli inquirenti, a cui spetta il compito di ricostruire la vicenda. A quanto pare, subito dopo l’accaduto, il ferito ha cercato riparo nella sua auto per poi fuggire forse nel tentativo di chiedere aiuto al punto di primo intervento dell’ex ospedale cittadino.

I soccorsi

Purtroppo, non è riuscito a raggiungere la sede dell’ex nosocomio di largo Cappuccini perché, mentre era alla guida, ha perso i sensi e il veicolo si è così schiantato contro le fioriere sistemate di fronte alla pasticceria “Les Folies” di largo Amendola. Qualcuno ha subito richiesto l’intervento del 118 e i sanitari sono giunti sul posto, dove hanno prestato le prime cure all’uomo successivamente trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti e l’assistenza necessaria. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno avviato l’attività investigativa e, al momento, sono a lavoro per cercare di comprendere cosa è accaduto, identificare i protagonisti di questa storia avvolta dal mistero e scoprire il movente all’origine della sparatoria. Nelle prossime ore saranno visionati i filmati ripresi dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona e, soprattutto, di quelle installate presso il distributore di benzina “Menga Petroli”, che potranno servire a stabilire le varie fasi della lite e il seguito.