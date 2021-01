Schianto tra auto e furgone Sda lungo la provinciale: in ospedale due feriti

CEGLIE - Schianto tra un furgone Sda e una Fiat Panda nella tarda serata sulla provinciale che collega le cittadine di Ceglie Messapica e Francavilla Fontana. Il bilancio è di due feriti: un 57enne cegliese, al volante del furgone, e un uomo di circa 40 anni, conducente dell’utilitaria. Entrambi sono stati trasferiti presso l’ospedale Perrino di Brindisi per le cure e gli accertamenti del caso volti a stabilire le loro condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione dei carabinieri, assieme ad una pattuglia di colleghi forestali, vigili del fuoco e ambulanze del 118. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 21,15 a circa cinque chilometri dal centro abitato cegliese, all’altezza del distributore di benzina Ip, meglio noto come ex Aviolamp, di contrada Castelluzzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il furgone del corriere espresso viaggiava verso la cittadina messapica, mentre la Panda si trovava in direzione opposta, quando all’improvviso qualcosa è andato storto e i due mezzi si sono scontrati finendo la loro corsa contro un muretto a secco di recinzione situato poco prima del distributore. Per tale ragione, il colpo ha subito richiamato l’attenzione di coloro che si trovavano sul piazzale della benzina, accorsi nell’immediato per offrire assistenza ai feriti e richiedere l’intervento delle ambulanze e delle forze dell’ordine.

Ultimo aggiornamento: 23:21

