Rapina in tabaccheria, via con gratta e vinci, contanti e sigarette

Panico nel tardo pomeriggio di ieri a Ceglie Messapica, per una rapina che è stata compiuta all’interno di una tabaccheria nei pressi della provinciale per Martina Franca.

Il colpo andato a segno

Secondo una prima ricostruzione due uomini con il volto coperto dal passamontagna avrebbero fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale e minacciando con l’utilizzo di una pistola l’addetto alle vendite si sarebbero fatti consegnare biglietti “gratta e vinci”, sigarette e l’intero incasso del pomeriggio, per poi fuggire. Non è escluso che la fuga dei due malviventi possa essere stata favorita anche da un terzo complice. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti la presenza di un terzo uomo che avrebbe aspettato i rapinatori all’interno di una macchina parcheggiata in una strada secondaria della vicina tabaccheria.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto in pochi minuti sono giunti diverse pattuglie della locale stazione dei carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del ragazzo che si è ritrovato faccia a faccia con i banditi: forte lo shock per lui. Gli inquirenti hanno acquisito alcune immagini degli impianti di video-sorveglianza presenti nella zona. Fotogrammi che potrebbero aver ripreso l’intera sequenza dell’azione criminale da parte dei rapinatori, compresa la fuga. Attività di riscontro da parte degli uomini dell’Arma dalla quale potrebbero emergere indizi utili per risalire all’identità dei malviventi. Nessuna pista esclusa da parte delle forze dell’ordine: tanto la criminalità locale, quanto anche la possibilità che la rapina possa essere stata compiuta da gente di qualche Comune limitrofo. Ogni aspetto viene valutato nel dettaglio dai militari per dare un nome ed un volto in tempi brevi all’autore dell’assalto della tabaccheria. Il bottino finale è in corso di quantificazione da parte dei titolari dell’attività commerciale.