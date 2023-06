Topi e serpenti a "spasso" per le strade di Ceglie: i video diventano virali

Topi e serpenti a spasso in città e periferia stanno generando preoccupazione a Ceglie Messapica. Non che il problema non sia mai esistito, anzi, si ripresenta ogni volta con l’arrivo della primavera e della stagione calda. Ma quest’anno sembra che soprattutto i ratti di notevoli dimensioni abbiano acquisito un certo grado di libertà nel circolare tra le strade del centro abitato.

I video hanno fatto il giro del web

A testimoniarlo sono le immagini di video amatoriali di cittadini, diventati virali, che hanno immortalato, tra l’altro, un gatto e un topo intenti a “giocare” nei pressi di un’area situata a pochi passi da via Sant’Aurelia.

In realtà, a giocare era solo il gatto perché il topo ha passato un brutto quarto d’ora, riuscendo infine a mettere in salvo la pelle.

L'assessore



Interpellato sulla questione, l’assessore all’Ambiente, Antonello Laveneziana, ha cercato di tranquillizzare i concittadini: «Questa situazione si presenta ogni anno ed è legata a diversi fattori, come i lunghi periodi di pioggia o la presenza di scavi nelle zone di avvistamento. La derattizzazione viene eseguita regolarmente come da calendario, ma se ci vengono segnalate situazioni particolari, interveniamo per risolvere i problemi».