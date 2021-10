Ceglie, rapina a mano armata alla posta: dipendente colto da malore

Rapina a mano armata oggi pomeriggio a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Un individuo, con il volto coperto da passamontagna, ha fatto irruzione nell'ufficio postale di piazza Sant'Antonio, si è diretto alle casse e ha puntato una pistola contro i dipendenti che in quel momento erano a lavoro alle casse, intimando di consegnare i soldi a disposizione.

Una volta arraffato il bottino - non ancora quantificato - il malvivente è fuggito. Per via dello spavento una dipendente ha accusato un malore. Sul posto sono giunti i carabinieri e un'ambulanza del 118. I militari hanno avviato le indagini del caso e acquisito le immagini del colpo riprese dall'impianto di videosorveglianza.

