Furibonda lite, poi il barista lo accoltella: la vittima grave in ospedale

CEGLIE MESSAPICA - E’ in gravi condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi un uomo accoltellato la notte scorsa a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. L’aggressore, un barista di 51 anni, Rocco Amico, sarebbe già stato arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto.Poco si sa ancora della dinamica e dei motivi che hanno portato alla furiosa lite,Rocco Amico, che sarebbe già stato condotto in carcere con l’accusa di tentato omicidio, tredici anni fa tentò di investire un avvocato con la propria auto.