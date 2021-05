«Permesso a costruire illegale, ha avvantaggiato un'azienda»: arrestato il dirigente comunale del settore Urbanistica

Il dirigente comunale dell'area Pianificazione del territorio di Ceglie Messapica (Brindisi), Pasquale Suma, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di abuso d'ufficio in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip Vittorio Testi su richiesta del pm Raffaele Casto e del procuratore aggiunto Antonio Negro.

Il fatto contestato



Gli accertamenti investigativi hanno riguardato il presunto illecito rilascio di un permesso di costruire con cambio di destinazione d’uso di un immobile artigianale di proprietà di un’azienda del settore immobiliare.

Il dirigente è accusato di aver procurato all'azienda un ingiusto vantaggio e un danno al Comune consistente nel minor versamento di oneri urbanistici, per un importo pari a circa 45.000 euro.

Secondo l'accusa, violando le norme del settore, il pubblico ufficiale avrebbe autorizzato, di fatto, la società a non versare i dovuti contributi previsti per il rilascio del permesso a costruire, dell’ammontare complessivo di circa 53.000 euro, accettando il versamento parziale di soli 8.600 euro.