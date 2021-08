Dal Salento alle Olimpiadi: veterinario nel Japan team di equitazione

CEGLIE - È l’unico professionista pugliese, specializzato in ippiatria, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ed è originario di Ceglie Messapica. Si tratta del 47enne Ugo Carrozzo, che in questi giorni è impegnato come veterinario ufficiale del Japan team per il salto ostacoli e, in più, si è occupato degli individuali per l’Italia - Emanuele Gaudiano con il cavallo Chalou – e per lo Sri Lanca - Mathilda Karlsson. Per lui, questa è la seconda...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati