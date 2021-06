Ceglie, ladri in una villa dopo aver narcotizzato i proprietari

Non c’è pace in contrada Montevicoli a Ceglie. Sabato notte ignoti sono riusciti ad intrufolarsi in una villa e a fare razzìa di soldi e gioielli, mentre i proprietari – due coniugi del posto – dormivano. Hanno agito indisturbati sino al rientro della figlia delle vittime del furto, cadute in un inconsueto sonno profondo, nonostante il baccano creato dal cane di guardia, che abbaiava disperato. A quel punto, i malviventi sono fuggiti, abbandonando all’esterno dell’abitazione due borse e un portagioie ormai svuotati. L’episodio, denunciato ai carabinieri, è identico ad altri registrati in zona. Per questo si fa più verosimile l’ipotesi che ad agire siano sempre le stesse persone, impiegando probabilmente gas narcotizzante.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione del furto di sabato, i ladri sono riusciti ad entrare nella villa forzando una finestra. Si sono diretti così nelle camere della zona notte e hanno messo le mani sulle borse e sul portagioie. Ma, all’improvviso, intorno all’1.15, la figlia della coppia ha fatto saltare i loro piani, rientrando a casa e trovando il cane che abbaiava disperato e indicava con insistenza le stanze in cui si trovavano i genitori. Nel frattempo, i malviventi sono fuggiti lasciando all’esterno il materiale che non serviva più. Quindi, non appena svegliata e informata, la coppia ha confessato di aver dormito profondamente, al contrario di quanto avviene di solito, e di non essersi accorta di niente.

I precedenti e l'allarme

Tale dinamica dei fatti riporta alla mente i furti messi a segno nel novembre scorso in tre villette, di cui due di proprietà di commercianti, nella stessa contrada. Pure in quella circostanza, i ladri hanno messo a soqquadro le case e portato via soldi e gioielli nella notte senza svegliare i proprietari, resi inoffensivi da un sospetto ed inconsueto sonno profondo. Da novembre ad oggi sarebbero stati registrati altri furti come questi anche in contrade vicine a Montevicoli, quali Monte Vecchio, Insarti e Ferruzzo, ma non denunciati alle forze dell’ordine.