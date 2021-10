Incidente tra Ceglie e Francavilla, l'auto si ribalta: ferite una infermiera e una oss

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 13 di oggi sulla provinciale che collega i comuni di Ceglie Messapica e Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Si tratta di due giovani donne di 27 anni, rispettivamente di Francavilla e Oria. Entrambe viaggiavano a bordo di una Lancia Hyundai i10 che si è ribaltata all’altezza del rettilineo a pochi metri dalla curva con pineta da sempre teatro di sinistri stradali. Si stavano recando al centro San Raffaele. Qui erano attese per iniziare il turno perché impegnate come Oss e infermiera.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118, polizia locale e carabinieri di Ceglie. Le donne sono state soccorse e trasferite all’ospedale Perrino di Brindisi, dove sono giunte in codice rosso. Al momento, per via dei politraumi riportati, i medici hanno avviato gli accertamenti del caso che serviranno a stabilire un preciso quadro clinico.