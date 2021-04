Marito e moglie vittime del Covid, morti entrambi a distanza di poche ore

CEGLIE - Il Covid ha sconvolto e distrutto nel giro di poco tempo la loro vita, ma non è riuscito a dividerli. Pasquale Urso e Anna Lucia Chirico, anziani coniugi di Ceglie, insieme da cinquant’anni, sono deceduti a distanza di meno di 12 ore l’uno dall’altra nell’ospedale di Ostuni. Lui si è spento ieri pomeriggio, lei lo ha seguito questa mattina. L’amore forte che li legava ha sconfitto così la morte.

IL DRAMMA

La notizia di quanto accaduto è stata comunicata dai sanitari alla famiglia e al figlio Luca, che in seguito ha potuto scorgere i feretri dei due genitori a bordo di un carro funebre, diretto al cimitero cittadino, dal balcone della sua abitazione. L’uomo, infatti, è rinchiuso in casa dopo aver contratto il virus per aver scelto di assistere i suoi cari quando hanno scoperto di essere positivi. Lui, nonostante fosse negativo, si è occupato di loro e delle cure domiciliari con affetto e dedizione, senza lasciarli soli, rischiando e ammalandosi. Poi, il ricovero e il dramma.

«Nonno ha compiuto 80 anni a novembre. Stava benissimo. Era un giovanotto, amava la campagna e la caccia. Nonna, invece, era affetta da alcune patologie. Lei era forte, sempre accanto alla sua famiglia. Si sono spenti entrambi a poche ore di distanza», ha raccontato con commozione il nipote, Pasquale Urso.