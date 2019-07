Carte false per i dehors: controlli a tappeto e 25 istanze già sospese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via tavolini, sedie e ombrelloni dal centro storico di Brindisi per i locali non in regola con la documentazione, sospensione dei dehors in attesa delle determinazioni dell'amministrazione comunale. Sono stati sospesi i pareri favorevoli sull'occupazione del suolo pubblico con dehors per 25 locali pubblici che insistono nel centro storico.Dagli ultimi riscontri fatti dai tecnici e dai controlli incrociati tra polizia locale e Nas, molte attività non sono risultate in regola con la documentazione necessaria per occupare il suolo pubblico con dehors (l'area attrezzata con tavolini, sedie e ombrelloni). Ogni attività individuata nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera dall'amministrazione comunale con la quale si comunicava la sospensione del parere favorevole e la richiesta di integrazione della documentazione. Nessun ritiro delle autorizzazioni che restano assegnate ai legittimi titolari.Ieri mattina si è svolto un incontro, presso Palazzo di Città, al quale hanno preso parte la Asl, la polizia locale, il dirigente Nicola Zizzi e Marina Carrozzo, responsabile della ripartizione Urbanistica, incontro nell'ambito del quale si è discusso sui requisiti igienico sanitari degli esercizi commerciali che hanno chiesto i dehors. Sulla base di questo incontro nelle prossime ore sarà inoltrata una nota da inviare alla parte politica per le determinazioni del caso. Nel frattempo molti titolari di attività commerciali si sono allarmati temendo la revoca delle autorizzazioni.«Non è una revoca - ha spiegato l'assessore comunale alle Attività Produttive, Oreste Pinto - perché l'urbanistica ha sospeso solo il parere positivo dato alla richiesta dei dehors. Quando viene inoltrata la domanda, una lettera va indirizzata alle Attività produttive e all'Urbanistica che ha competenza anche sulle questioni igienico sanitarie. Ci sono delle norme riguardanti i bagni o gli ombrelloni o le sedie. La domanda si fa con una relazione tecnica dove si spiega quel che si vuol fare. Da alcuni sopralluoghi e segnalazioni sembra che ci siano documentazioni insufficienti. Per cui in questo caso le licenze sono state sospese invitando i commercianti a portare la documentazione che manca. L'autorizzazione resta, è sospeso solo il parere e solo per chi non aveva la documentazione sufficiente. Tutto questo anche a tutela di chi ha tutto in regola».Il problema principale dei dehors e dei posti è legato al numero dei bagni che ogni locale ha a disposizione, di regola un bagno per cinquanta persone. E' pur vero che chi non ha a disposizione un numero di bagni sufficiente potrebbe appoggiarsi ad altre attività o rimediare con l'istallazione di bagni chimici così come accade in altre località turistiche dove, in particolare l'estate, con l'aumento delle presenze, si ravvede anche la necessità di aumentare i posti a sedere all'esterno dei locali. «Nessuno - dice Pinto - vuole danneggiare nessuno, a meno che non si creino altri servizi igienici. Questo è il problema più serio. Il problema serio è che ci sono perizie giurate che dicono una cosa mentre la situazione poi è ben altra. Noi ora siamo impegnati a trovare le soluzioni».Ma le associazioni di categoria sono già sul piede di guerra: la nota diffusa dal Comune, martedì scorso, e le successive spiegazioni a parere di Confcommercio non avrebbero fatto altro che gettare nella confusione gli esercenti. «Tra l'altro, la nota di chiarimento diffusa dal Comune non fa altro che aumentare la confusione - attacca Confcommercio - in quanto non stabilisce a cosa realmente andranno incontro i commercianti interessati e cosa potrà succedere fino a quando saranno effettuati effettivamente i controlli sulla documentazione prodotta». Alla luce di questo Confcommercio ha chiesto all'amministrazione comunale di accelerare i tempi e ad effettuare tali controlli nel più breve tempo possibile e senza - dice - distogliere i gestori dei locali dal loro lavoro.