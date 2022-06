Piogge torrenziali a Carovigno: esondano i canali in contrada Carisciola raggiungendo la spiaggia della Mezzaluna a Torre Santa Sabina. Sono questi alcuni dei danni provocati dal maltempo tra la Valle d'Itria e l'Alto Salento. Circostanze non nuove in questa area del litorale a nord di Brindisi, dovuta all’enorme portata d’acqua ma anche ai detriti accumulati a monte, poi scaricati dalla forza del nubifragio in mare. Da questa mattina i titolari del lido sono a lavoro per ripulire la zona invasa fango causato dal diluvio, che si è poi disperso gran parte in mare, con il passaggio dell’acqua che ha rischiato di creare non pochi danni allo stabilimento balneare. Piogge per tutta la scorsa notte fino al mattino: il sole comparso poco dopo le 11 ha agevolato i primi interventi di recupero nella zona. Sulla propria pagina social Salvatore Lanzilotti, titolare del lido, ha voluto testimoniare quanto avvenuto nelle scorse ore. «Faremo tutto il necessario ed in brevissimo tempo per ricreare il nostro paradiso. Siamo già a lavoro. Domani saremo già operativi. Tutto passa, siamo abituati a rimboccarci le maniche ed affrontare le sfide più ardue».

Dopo il diluvio, "sparisce" la spiaggia della Mezzaluna

