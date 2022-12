Accoglie i carabinieri in casa con una pistola: arrestato

Pistola e droga in casa: arrestato. All'ingresso dei carabinieri nella sua abitazione, per una perquisizione domiciliare, un 48enne di Carovigno, in provincia di Brindisi, ha impugnato una pistola che nascondeva in una cintura, ma è stato subito immobilizzato dai militari ed arrestato. La pistola, calibro 7,65, dagli accertamenti è risultata infatti con matricola abrasa. In casa dell'uomo è stato ritrovato anche il relativo munizionamento di 13 colpi. Durante la perquisizione le forze dell'ordine hanno scoperto anche alcuni grammi di cocaina e materiale per la preparazione delle dosi. L'uomo, condotto in carcere, è accusato di detenzione illecita di armi clandestine e sostanze stupefacenti.