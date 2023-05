​Matrimonio tra Angelo e Giuseppe, l'ex ministro Giovanardi: «Mancanza di rispetto per l'Arma»

Giuseppe Pezzuto, parrucchiere 29enne, originario di Ceglie Messapica, e Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri, originario di San Pietro Vernotico, hanno vissuto il loro giorno più importante sposandosi nella suggestiva location di masseria Caselli, in contrada Specchiolla a Carovigno.

Ma c'è chi non ci sta. Carlo Giovanardi, già Ministro con delega alla Famiglia ed ex parlamentare, apre la polemica: «Il parrucchiere Giuseppe Pezzuto e l'appuntato scelto dei Carabinieri Angelo Orlando, in quel di Carovigno, non si sono sposati né uniti in matrimonio e neppure sono coniugi.

Per Giovanardi non si tratta soltanto di una questione semantica perché «è di tutta evidenza che una parte del movimento LGBTQ si batte per introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio tra omosessuali per aprire la porta alle adozioni ed eventualmente anche alla famigerata pratica dell'utero in affitto per procurarsi i figli. Come ex Ministro per la famiglia conosco bene la materia e come cittadino so che la Costituzione e le leggi in vigore devono essere rispettate finché in Parlamento non ci sia una maggioranza in grado di cambiarle. Ma come ex Carabiniere di leva mi domando anche chi abbia autorizzato la stipula di questo contratto con uno dei due partner in alta uniforme con tanto di bacio insistito ed immortalato in un video che gira ovunque in rete».

La polemica

Giovanardi utilizza toni molto aspri, con espressioni forti a commento della cerimonia in alta uniforme, come "pagliacciata" e "carnevalata". Non solo, ipotizza il vilipendio alle forze armate e una mancanza di rispetto per

chi ha onorato la divisa "sino al sacrificio della vita".

Valutazioni ed espressioni che - coerenti con le prese di posizione fin qui sempre espresse da Giovanardi - sicuramente ignorano il valore universale dell'amore, al di fuori di stereotipi e discriminazioni. La scelta di una vita in comune di due giovani, adulti, consenzienti e innamorati, non è in alcun modo un disonore. Per nessuno.

Men che meno per l'Arma, e la stessa cerimonia lo dimostra. Il rispetto dei diritti civili non ha steccati. Non più.

Le altre reazioni

Di tutt'altro tenore le parole di Monica Pietropaolo, politica di Fratelli d'Italia, che in un post su Facebook scrive: «Queste notizie rimettono al mondo. Angelo Orlando appuntato scelto dell'Arma in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si è unito al suo Giuseppe a Carovigno. Non ci sarebbe nulla di strano. Se non fosse che l’Arma dei Carabinieri ha celebrato la loro unione con tanto di picchetto d’onore, ponte di sciabole e alta uniforme, con tutti i colleghi schierati».

«Un modo splendido - aggiunge - per far sentire ad Angelo tutta la loro vicinanza nel momento più importante, dimostrando che l’Arma è molto, molto ma molto più avanti della società bigotta in cui viviamo».