«Presi a bastonate al ritorno dal lavoro»: almeno 15 i casi. Le indagini: al vaglio i video, i carabinieri sulle tracce dei responsabili

C'è del razzismo di fondo, forse. O c'è qualcuno che semplicemente si diverte con poco, prendendosela coi più deboli. S'indaga, a Carovigno, per ricostruire tutta una serie di presunte aggressioni ai migranti ospiti del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) Green Garden.

I carabinieri, partendo dalle denunce presentate nei giorni scorsi dalle vittime, cercano di mettere in ordine circostanze di tempo e di luogo così da poter eventualmente acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nelle zone in cui gli stranieri sarebbero stati presi a botte o persino a bastonate. Ciò, almeno, stando a quanto raccontato dai diretti interessati con l'aiuto della Comunità Africana di Brindisi e in particolare del suo presidente Drissa Kone.

La vicenda

In più di un'occasione - pare in almeno 15 casi - i migranti sarebbero stati affiancati in auto da gente presumibilmente del posto, che li avrebbe picchiati, mentre rientravano al Cas dopo il turno di lavoro. Diversi tra gli ospiti del Cas, infatti, hanno trovato impiego perlopiù come camerieri o lavapiatti nei locali pubblici di Carovigno e dintorni e sono soliti fare rientro a notte fonda nella struttura in sella a bici o su monopattini.

Secondo i loro racconti, trasformatisi in denunce contro ignoti, qualcuno li avrebbe ultimamente presi di mira mosso da chissà cosa. Non può escludersi e, anzi, è in cima alla lista delle ipotesi - anche investigative - la matrice razzista degli avvenimenti.

Il fenomeno è stato lamentato solo ed esclusivamente da persone africane, non anche da altri residenti. Non si può quindi certamente parlare di un fenomeno diffuso e generico, di aggressioni a prescindere. Se ricostruite per filo e per segno - com'è necessario che sia - si tratterebbe di aggressioni chirurgiche ai danni di extracomunitari. Questi ultimi, a riprova di quanto sostenuto, hanno mostrato i referti medici rilasciati loro dopo essere stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere: per qualcuno, dopo essere stato percosso, finanche 30 giorni di prognosi (periodo di convalescenza durante il quale non ha potuto neppure recarsi al lavoro).

Il presidente della Comunità Africana, Kone, è sicuro si tratti di razzismo e spera che si possa risalire quanto prima ai picchiatori razzisti, i quali oltre ad aver aggredito avrebbe proferito offese a sfondo razziale all'indirizzo dei malcapitati. I migranti presi di mira, dopo aver trovato il coraggio di fare squadra e denunciare, ora invocano giustizia.

I militari dell'Arma ritengono importante qualunque particolare i denuncianti o eventuali testimoni riescano a ricordare: dalla descrizione fisica degli aggressori ai mezzi sui quali viaggiavano - auto, moto o altri veicoli - compresi marca e modello.

Particolari da associare poi all'analisi dei filmati delle telecamere per dare forma o, meglio, volto e nome ai sospetti.

Il caso richiederà tempo e pazienza, ma potrà essere risolto. Intanto, l'esistenza stessa di una denuncia ha innalzato la soglia di attenzione. Quando possibile, pattuglie delle forze dell'ordine presidieranno nottetempo il percorso di rientro dei lavoratori stranieri al Cas fungendo da deterrente per eventuali malintenzionati.