È rientrata in Italia la salma di Carlo Giannini, ucciso a Sheffield

E' giunta questa mattina a Roma la salma di Carlo Giannini, il 34enne italiano ucciso a coltellate a Sheffield, in Gran Bretagna, nella notte tra l'11 ed il 12 maggio scorso. Il feretro sarà trasferito domani a Mesagne, in provincia di Brindisi, la città d’origine della vittima, dove dalle 15 sarà allestita la camera ardente all'interno del santuario 'Mater domini' ed alle 17 saranno celebrati i funerali.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Omicidio di Carlo Giannini, la polizia inglese pubblica le foto dei... IL CASO Pizzaiolo ucciso in Inghilterra, rilasciato su cauzione anche il... BRINDISI Pizzaiolo di Mesagne ucciso in Gran Bretagna: due arresti, anche un...

L'omicidio

Il corpo senza vita del pizzaiolo pugliese venne ritrovato in un' area verde della città inglese da un passante alle 5 del mattino del 12 maggio. Per la morte di Giannini nelle scorse settimane sono stati arrestati dalla polizia inglese due giovani di 18 e 17 anni, entrambi rilasciati su cauzione poche ore dopo. L' attività investigativa da parte della polizia di Sheffield è ancora in corso, ed infatti, pochi giorni fa più volte le forze dell'ordine hanno rivolto un appello a chiunque si trovasse nella zona del parco durante quella notte, per fornire indicazioni sull'accaduto, anche perché il movente è ancora sconosciuto. Giannini da diversi anni viveva all'estero. Dopo una prima un'esperienza lavorativa nel Nord Europa, nel 2020 aveva aperto una pizzeria in Germania, a Titisee-Neustadtm, nei pressi della Foresta Nera, con il fratello e la cognata, 'La Spiga D'Oro'. Qualche mese fa aveva deciso di trasferirsi a Sheffield. Qui lavorava in una pizzeria che si trova a circa cinque chilometri dal parco dove è stato ucciso.