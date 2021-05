Punta dritta verso San Donaci la pista seguita dalla Procura di Lecce e dai carabinieri per individuare l'assassino che la sera del 3 maggio ha sparato alla periferia di Copertino quattro fucilate per ammazzare il maresciallo dell'Arma in congedo Silvano Nestola, 46 anni, del posto.

Le perquisizioni in casa della donna

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati