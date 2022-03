Capitale italiana della cultura 2024: per Mesagne è il giorno clou

Oggi per la città di Mesagne è il D-day, il giorno in cui in trenta minuti si giocherà la carta della nomina a Capitale italiana della cultura 2024. L’appuntamento con la commissione del ministero della Cultura è per le ore 14. Per tale occasione la sala nobile del castello Normanno-Svevo è stata trasformata in uno studio televisivo dove sarà proiettato il documentario “The heart of Mesagne”, del regista Paul Haggis, e in cui Simonetta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati