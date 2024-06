Capannone Montecatini inagibile: il Cinzella Festival torna a Taranto

Il capannone ex Montecatini, sulle banchine di Sant’Apollinare a Brindisi, dichiarato inagibile in quanto a rischio cedimenti. Salta, quindi, la tappa del Cinzella Festival prevista per il prossimo mese di agosto, nonostante l’offerta del Comune di Brindisi che aveva messo a disposizione, come alternativa, lo stadio “Fanuzzi”.

La scoperta

E' stata fatta qualche giorno fa, quando durante un sopralluogo per verificare le condizioni di un muro perimetrale che già aveva dato qualche problema ed era stato puntellato. Nel tempo, tuttavia, si era verificato qualche smottamento. Da qui la necessità di un controllo. Durante il quale, tuttavia, è emerso un problema nettamente più preoccupante: alcuni supporti del tetto in legno, infatti, sono risultati in condizioni non adeguate in quanto erosi dagli agenti atmosferici e, soprattutto, dal guano dei piccioni. Una situazione messa poi nero su bianco anche in una diffida a concedere il capannone per qualsiasi utilizzo a causa del fatto che sono stati riscontrati cedimenti pericolosi all’interno della struttura. L’Autorità di sistema portuale, tra l’altro, ha affidato ad uno studio tecnico brindisino la realizzazione di una perizia. Fino a quando questa non sarà arrivata e, soprattutto, fino a quando il capannone non verrà messo in sicurezza, non potrà essere utilizzato per alcuna finalità.

Il sindaco

«Si sta verificando - spiega il sindaco Giuseppe Marchionna - la possibilità di un intervento da parte di una ditta specializzata nel trattamento e nella rigenerazione dei materiali legnosi, in modo da fare acquisire nuovamente l’agibilità al capannone. Ieri mattina (mercoledì per chi legge, ndr) ho parlato con l’ingegnere Di Leverano (dirigente dell’Ufficio tecnico dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, ndr) il quale mi ha riferito che tra lunedì e martedì potrebbero già essere in grado di quantificare il danno e stabilire quanto tempo ci vuole per sistemarlo. Il problema è che il 18 giugno, all’inizio della settimana prossima, gli organizzatori del Cinzella hanno previsto la conferenza stampa ed il lancio della bigliettazione. Questo significa che entro quella data c’è bisogno di tempi certi. Cosa che, allo stato attuale, non è possibile garantire. Il problema è che lo si è scoperto troppo tardi: la cosa ci è arrivata tra capo e collo. Bastava che qualcuno se ne accorgesse un mese prima ed il problema non si sarebbe posto. Ed è un vero peccato, perché eravamo onorati dal fatto di ospitare il Cinzella». Ma il primo evento a saltare sarà la 12esima edizione della Hip Hop Night della Street School di Brindisi, prevista per il 22 giugno proprio nel capannone ex Montecatini e che, invece, dovrà trovare una location alternativa. Anche se, in teoria, potrebbero esserci i tempi per intervenire sulla struttura e renderla di nuovo agibile entro metà agosto, a saltare sarà anche il Cinzella Festival che quest’anno, per la sua ottava edizione, avrebbe dovuto svolgersi proprio a Brindisi, nel capannone ex Montecatini, dal 15 al 17 agosto.

L'occasione persa

Un vero peccato, considerato che proprio per quella occasione avrebbero fatto tappa in città diversi grandi nomi della musica internazionale, dall’elettronica al rock. I primi nomi ad essere annunciati, nello scorso mese di marzo, erano stati quelli della Gene Simmons Band ed i Wolfmother, due realtà di caratura internazionale. Per quel che riguarda la Gene Simmons Band, si tratta, come si evince dal nome, di un progetto nato attorno al bassista e frontman dei Kiss. Nella stessa serata, la seconda, era previsto il passaggio di testimone con una band arrivata circa 25 anni più tardi e che è tra le più famose del genere “stoner” (un rock psichedelico dai suoni pesanti e dai ritmi lenti), vale a dire i Wolfmother. Nei giorni successivi, poi, erano emersi i nomi degli altri artisti previsti, tra i quali gli Sleaford Mods, gruppo post-punk britannico tra i più rappresentativi nella scena “undergound” mondiale, la cui presenza a Brindisi sarebbe stata la loro unica data nel sud Italia. Si tratta di un duo dalla forte connotazione “sociale”, formato da Jason Williamson, cantante, e Andrew Fearn, strumentista. Insieme a loro, nella serata finale, si sarebbero dovuti esibire anche i Big Special, tra i più significativi della scena punk britannica, composti dai due musicisti, Joe Hicklin e Callum Moloney. Nella prima serata, invece, ci sarebbe stato spazio per la musica elettronica con il danese Trentemoller, che mette insieme questo genere con il post-rock, e Vitalic, esponente di richiamo della scena francese.

Il festival

A causa dell’indisponibilità del capannone ex Montecatini non si terrà più a Brindisi. Ancora non è certo il luogo ma è verosimile che gli organizzatori possano scegliere Taranto. «Non ho parlato direttamente con gli organizzatori - riferisce il sindaco - ma con un intermediario, ricordando che si sarebbe potuto utilizzare lo stadio, che può ospitare 7.500 persone sugli spalti e altre 1.500 sul terreno di gioco». L’impressione, tuttavia, è che gli organizzatori intendano ripiegare su Taranto. E intanto, conclude, «approfitteremo per metterlo in sicurezza prima di prenderlo. Stiamo cercando di ragionare con l’Autorità di sistema per verificar la possibilità di dotare la struttura di quei pannelli mobili trasparenti di cui si parla da molto tempo e che sono necessari per chiudere la struttura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA