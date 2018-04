CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BRINDISI - In attesa della consegna ufficiale delle liste, per la quale i termini scadono il prossimo 10 maggio, cominciano a trapelare i primi nomi di possibili candidati al consiglio comunale nei vari schieramenti. Con una ventina di liste in tutto, suddivise tra i cinque schieramenti in campo (quattro dei quali guidati da avvocati ed uno solo da un ingegnere), ed un numero di candidati compreso tra 21 e 32 per ogni lista, in corsa ci dovrebbero essere all’incirca 600 persone.