Camion pieno di rifiuti scoperto nella zona industriale

Potrebbe essere un traffico internazionale di rifiuti quello scoperto questa mattina a Mesagne, in provincia di Brindisi, da parte della polizia locale chiamata sul posto da alcune segnalazioni di imprenditori della zona industriale. In quest’area, e precisamente in un parcheggio pubblico, è stato rinvenuto un rimorchio carico di rifiuti.

Le indagini

Il mezzo, probabilmente proveniente dalla Campania, sarebbe stato abbandonato da tempo in un parcheggio della zona industriale. La presenza del rimorchio in questo spazio della zona Pip ha destato sospetti. Gli agenti hanno immediatamente allertato la Procura della Repubblica di Brindisi che ha incaricato, oltre ai vigili, anche i carabinieri del Noe a investigare sui fatti.