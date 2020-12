Protestare con ironia, i commercianti restano “In mutande” per il calendario solidale: ecco come acquistarlo

Cinquecento copie a 20 euro l'una. Il ricavato della vendita sarà destinato ai ristoratori che più si saranno trovati in difficoltà, dopo questo periodo di feste e di semi-lockdown imposto dalla pandemia. I commercianti di Brindisi rimangono “In mutande”, ma non si danno per vinti: la difficile stagione che si trovano a vivere hanno deciso di stamparla in un calendario dal titolo, appunto, "In mutande", ideato dall'Associazione Pani e Pesci e realizzato con gli scatti di Dario Rovere. Si tratta del alendario 2021 all'interno del quale, gli stessi membri del sodalizio imprenditoriale, hanno posato, rigorosamente in intimo, per lanciare un messaggio tangibile, simbolo del complicato momento causato dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Per il momento saranno disponibili 500 copie, presso la Feltrinelli e saranno in vendita dal 30 dicembre. Ma la speranza è che l'adesione dei cittadini sia elevata e, chissà, magari si possa procedere a una ristampa: il ricavato sarà devoluto in beneficienza sempre a chi lavora nel settore ristorazione, nel rispetto di quell'antico detto che recita "Aiutati, che Dio t'aiuta". E speriamo bene.

