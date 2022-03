Rissa in campo, partita sospesa e tre giocatori feriti: shock a Leverano nel match contro San Pietro

Tre ragazzi in ospedale, una denuncia e tanti genitori sul piede di guerra. Finisce così la partita del campionato di calcio di seconda categoria che si è disputata ieri a Leverano, in provincia di Lecce, tra la Asd San Pietro Vernotico e la Refugees del centro di accoglienza di Copertino ma con titolarità a Leverano. Una rissa in campo nata in seguito a una punizione assegnata dall’arbitro, con la squadra peraltro erano in svantaggio. La decisione arbitrale avrebbe causato la reazione di un giocatore della Refugees. La squadra avversaria intanto ha scritto alla Fgic regionale per metterla al corrente dell’accaduto e per annunciare eventuali azioni legali.