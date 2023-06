Calcio, Ciro Danucci vince la panchina d’oro della Serie D

vince lad’della. Il giovanedel, uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che ha riportato la formazione biancazzurra in terza serie trentatré anni dopo l’ultima volta, si aggiudica anche questoche certifica ulteriormente la bontà del lavoro svolto in questa stagione. In un post pubblicato sui suoi canali social, Danucci ringrazia e condivide il premio con i suoi collaboratori: «Voglio condividere questo premio con tutti i calciatori che ho avuto il piacere di allenare in questa stagione calcistica come responsabile della Prima Squadra del Brindisi Football Club, tutti indistintamente, da chi ha giocato un solo minuto a chi la totalità delle partite, perché ognuno di loro, in ogni caso, mi ha lasciato qualcosa, facendomi crescere come persona e migliorare come allenatore. Voglio inoltre condividerlo con il mio staff, con il mio vice, match analyst e collaboratore più stretto, Marco Perrone, il mio preparatore dei portieri, Danilo Bassi, i miei preparatori atletici, Paolo Redavid e Marzio Creti’, un pezzettino di questo premio è di ognuno di loro. Lo voglio condividere inoltre con tutti coloro, staff medico e sanitario, collaboratori vari, magazziniere che hanno dato un contributo fondamentale al raggiungimento della vittoria di questo campionato difficilissimo, restando spesso dietro le quinte, in silenzio, senza apparire. Voglio inoltre ringraziare l’intera società del Brindisi Football Club nelle persone del Presidente Daniele Arigliano e del direttore generale Luigi Valentini, in rappresentanza della stessa, per avermi dato la possibilità di allenare in questa piazza prestigiosa, di difendere i colori di questa maglia gloriosa e soprattutto di conoscere e condividere momenti indimenticabili, che resteranno nella storia di questa meravigliosa città, con persone fantastiche. Grazie e forza Brindisi