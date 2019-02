Calciatore colpisce l'arbitro con un pugno: partita sospesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Calcio a 5 di serie C. Per la Futsal Brindisi la decima giornata di ritorno si è “macchiata” di un grave episodio: l’arbitro è stato colpito con un pugno in pieno volto, sferrato da un giocatore brindisino, espulso poco prima dal giovane direttore di gare durante la gara contro la Futsal Andria, in vantaggio in quel momento per 3-0. La partita è stata sospesa.L’aggressione, avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17 presso il campo ricavato nella palestra della scuola “Leonardo Da Vinci”, al rione Cappuccini, ha fatto registrare in via Don Luigi Guanella anche l'intervento di polizia e carabinieri, ma solo a scopo precauzionale. Immediatamente soccorso, il direttore di gara, ferito leggermente all’altezza di un occhio, non ha subito per fortuna gravi conseguenze.