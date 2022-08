Brindisi, calci e pugni fuori dal bar, un gambiano con il naso rotto: una denuncia

Pugni sferrati prima allo stomaco, poi in pieno viso. Riverso a terra in una pozza di sangue un giovane 30enne di origini africane . Attimi di paura e di violenza inaudita, nel primo pomeriggio di ieri all’esterno del bar 360 gradi in viale provinciale per San Vito, a Brindisi. Cosa sia esattamente accaduto lo stabiliranno nei prossimi giorni gli agenti della polizia municipale di Brindisi, agli ordini del comandante Antonio Orefice. I vigili urbani, per ora, stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto visto che i due protagonisti continuano a rimbalzarsi le responsabilità dell’accaduto.

L' aggredito è un ragazzo gambiano, residente a Bisceglie, ma temporaneamente a Brindisi per motivi di lavoro. Per lui una prognosi di 30 giorni per frattura del setto nasale. Per l'altro, un brindisino - rimasto ferito anche lui, con una prognosi di 20 giorni - una denuncia per lesioni.