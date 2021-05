Cade dall'impalcatura, paura per un operaio

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina a Mesagne, in provincia di Brindisi, in un cantiere edile dove un uomo di 46 anni, S.L., che stava svolgendo alcuni lavori sull’impalcatura, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto in strada. È stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno allertato il 118. L’uomo è stato trasferito presso l’ospedale di Brindisi per essere sottoposto ad accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Nel cantiere sono giunti gli agenti della polizia locale e gli ispettori dello Spesal di Brindisi.