Cade da cavallo durante una gara: grave 19enne

Tanta paura questa mattina per una ragazza di 19 anni, di Brindisi, impegnata in una gara nazionale di corsa ippica ad ostacoli. La ragazza stava affrontando l'ultimo ostacolo in sella al suo cavallo, quando è rovinosamente caduta a terra. È accaduto in un centro ippico di Lizzanello, in provincia di Lecce.

La dinamica

Stando ai primi accertamenti, la giovane era impegnata nel percorso di gara. Un appuntamento importante per lei, su un tracciato, quello salentino, inserito nella rete nazionale. Improvvisamente è stata disarcionata dal suo cavallo, ed è caduta a terra. Indossava il casco, e la circostanza ha sicuramente contribuito a salvarle la vita: ha infatti sbattuto la testa a terra.

I soccorsi

La ragazza è stata immediatamente soccorsa dai presenti, che hanno chiamato il 118. Portata in codice rosso in ospedale, si trova ora nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero tali da far temere per la sua vita. La gara, intanto, interrotta per consentire i soccorsi, è poi ripresa.