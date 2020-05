Sulla spiaggia il cadavere di un giovane con un tatuaggio sul polso: le ipotesi degli investigatori. Comunità sotto choc

Ultimo aggiornamento: 11:25

Per gli investigatori non si tratterebbe di un sospetto, ma di una ipotesi molto probabile che soltanto l'autopsia potrà chiarire del tutto, sciogliendo gli ultimi dubbi. Il cadavere trovato sulla spiaggia di Torre Ovo, marina di Torricella, in provincia di Taranto, potrebbe essere quello di Zhi Yuan, il giovane cinese scomparso da Francavilla Fontana da alcune settimane. Ad avvalorare la tesi degli inquirenti, due circostanze su tutte: un tatuaggio sul polso e la giovane età del corpo senza vita, ormai in stato di decomposizione, rinvenuto adagiato sulla spiaggia a circa un paio di metri dalla riva, poco distante da una diroccata casamatta, in un tratto della costa di Torre Ovo, dove il ragazzo pare fosse stato notato da alcuni testimoni per l'ultima volta, prime che se ne perdessero del tutto le tracce.A segnalare il ritrovamento, avvenuto poco prima dell'imbrunire, sarebbe stato un residente del posto che ha provveduto ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri della Compagnia di Manduria e della Stazione di Torricella.Non è stato possibile identificare il cadavere del giovane di carnagione bianca, in quanto il viso appariva sfigurato, presumibilmente in seguito a una lunga permanenza in mare. Per il recupero della salma, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria. Sul posto anche il magistrato di turno che ha ordinato il trasporto presso l'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia per risalire alle cause che hanno determinato la morte. Nel frattempo, gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche se apparirebbe probabile quella del presunto annegamento. Intanto, ci sarebbero alcuni particolari che farebbero pensare al 22enne cinese, dipendente di un ristorante giapponese a Francavilla e scomparso dalla Città degli Imperiali il 6 aprile scorso.Da quella data se ne sarebbero perse le tracce. Un mistero, il suo allontanamento. Un giallo sul quale ha cercato di fare luce anche la trasmissione televisiva «Chi l'ha visto». Infatti, uno dei particolari che porterebbe a ipotizzare che si tratti del ragazzo cinese, potrebbe essere il tatuaggio sul polso, indicato nel corso dell'intervista televisiva rilasciata alla Rai al porto di Campo marino, dalla sua compagna la quale spiegò anche chiaramente il motivo, a suo dire, dell'allontanamento. In pratica, ha raccontato la stessa ragazza, il giovane sarebbe sparito dopo un litigio dovuto a motivi economici.Un disagio che lo avrebbe scosso a tal punto da fargli decidere di lasciarla e andare via da Francavilla. Da quel 6 aprile, infatti, non si sarebbe più fatto rivedere, a parte un paio di colloqui telefonici intercorsi tra i due, oltre ad una foto inviata con Wathsapp, nella quale si evidenziava in primo piano la mano del ragazzo recante una ferita (che potrebbe essersi procurato cadendo appoggiandola alla scogliera), mentre sullo sfondo si notavano dei blocchi frangiflutto simili a quelli presenti nel porto di Campomarino di Maruggio, Dopo questo episodio, ha riferito la convivente, il telefono è rimasto muto.