Violazione delle norme anti-contagio, c'è chi s'inventa il ricovero del padre e chi deve giocare al Lotto: denunciati

Ultimo aggiornamento: 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è chi viene sorpreso in giro perché deve giocare i numeri del Lotto o chi, magari, per prestare assistenza in ospedale al padre che, però, è chiuso in casa e in buona salute. C'è chi, semplicemente, se ne va a zonzo senza una valida motivazione o chi, invece, si ritrova persino con gli amici per una birra da bere sotto i portici.Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi e, in particolar modo, della Compagnia di Francavilla Fontana che, su tutto il territorio, nei giorni scorsi, hanno denunciato decine di persone. Nei guai, ragazzi, uomini, donne e anziani. Nei guai chi, senza una valida motivazione, è stato sorpreso a bordo della sua auto e lontano dalla propria abitazione. Proprio come l'anziano di Oria che, fermato alla guida della sua auto nel centro abitato dai militari della stazione del Borgo Federiciano, ha assicurato di avere una valida ragione che motivasse lo spostamento, nonostante le rigide norme anti-contagio varate dal Governo dopo l'esplosione dell'epidemia da coronavirus . Ovvero, raggiungere una tabaccheria per giocare i numeri fortunati al Superenalotto. Per il pensionato, subito rimandato indietro, è scattata la denuncia a piede libero, come previsto dal Decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte.La fantasia, quindi, non manca a chi cerca di violare le stringenti prescrizioni. Come l'uomo di Erchie che, lo scorso weekend, è stato sorpreso dai militari fuori dal centro abitato, in direzione Francavilla Fontana. La motivazione: visitare e fornire assistenza all'anziano padre, ricoverato, a suo dire, in un reparto dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla. Raccolta la motivazione, ecco arrivare pure la verifica degli investigatori dell'Arma che, in tempo reale, evidentemente tutt'altro che convinti dalle parole dell'automobilista, hanno contattato ospedale e abitazione, scoprendo come, in realtà, il paziente fosse in buone condizioni di salute. E, lui sì, barricato in casa per evitare il contagio da coronavirus. Da qui, la doppia denuncia. Quella per violazione delle prescrizioni contenute nel Dpcm e, appunto, quella di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.Ancora, nei giorni scorsi, sempre ad Erchie, sempre i carabinieri, hanno denunciato cinque persone sorprese in giro a bighellonare con gli amici come se nulla fosse: il quintetto era tranquillamente per strada, a sorseggiare una birra in compagnia, avendo così violato i divieti tassativi di uscire senza un valido motivo e di non assembrarsi. Su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale, le forze dell'ordine sono insomma impegnate nelle attività ispettive per il contenimento della diffusione del virus Covid19. Un impegno costante e reale, che mira a far rispettare le disposizioni previste dai Decreti di Conte, ma anche a rassicurare le comunità circa l'impegno e la presenza dello Stato in strada, sulle strade. Chi pensa di spostarsi senza una valida motivazione, insomma, rischia una denuncia. Come si è visto, d'altro canto, oltre ai controlli ci sono anche le verifiche. E il deferimento, in caso di bugia, rischia di essere doppio.