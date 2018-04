© RIPRODUZIONE RISERVATA

BufaleUnTantoAlChilo, è offline poiché sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura di Bologna, con un'operazione svolta dalla polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Emilia-Romagna. A renderlo noto, attraverso un post su Facebook, è lo stesso fondatore del portale nato nel 2013 per denunciare le fake news, Michelangelo Coltelli.All'origine dell'oscuramento infatti, la denuncia dell'oncologo Claudio Pagliara, di San Vito dei Normanni, medico e ricercatore che si occupa anche di medicina olistica e che aveva querelato il noto portale anti bufale per un articolo che lo riguardava.Nel 2015 infatti il sito aveva fortemente stigmatizzato la teoria sull'autoguarigione dell'oncologo in un articolo si metteva in guardia dalla sua "pseudomedicina".cIl medico si è rivolto alla Procura di Brindisi per denunciare il sito che confutava le sue tesi, andate in onda anche sul Tg1.«Anzitutto ci troviamo davanti a un caso in cui l’iscrizione all’albo non è garanzia di professionalità - si legge nell’articolo di Butac, che nonostante il blocco del sito è ancora reperibile su google -, nonostante le specializzazioni conseguite, l’oncologo in questione pratica e diffonde le teorie della medicina olistica».La vicenda è stata commentata in diretta anche dal direttore del TG 7 Enrico Mentana che ieri sera si è detto stupito del fatto che i siti di bufale restino tutt'ora visibili mentre un portale specializzato nello smascherarle sia stato oscurato del tutto.«Abbiamo ricevuto una querela per diffamazione per un articolo pubblicato su Butac nel 2015, da parte di un medico iscritto all'Ordine nazionale che si occupava di medicina olistica - spiega Coltelli -. Stiamo lavorando con i nostri avvocati per il dissequestro». «Abbiamo fiducia nelle istituzioni con cui abbiamo più volte collaborato quando richiesto - conclude -. Nel frattempo vi chiediamo di portare pazienza, e ci auguriamo la vostra comprensione».