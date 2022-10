Bus e motonavette gratis per chi vuole seguire calcio e basket: la novità

Le due realtà più seguite dello sport brindisino a portata di mezzi pubblici. Con questo spirito, nelle ultime ore, sono state annunciate due novità per permettere a tifosi ed appassionati di seguire le partite del Brindisi Football club e dell’Happy Casa Brindisi: una riguarda la possibilità di potersi recare allo stadio “Franco Fanuzzi” gratuitamente, in motobarca, l’altra è invece la riproposizione del servizio navetta tra l’impianto di via Benedetto Brin ed il PalaPentassuglia di contrada Masseriola.

Nel primo caso, «grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Stp – è spiegato dalla società di calcio - i tifosi biancazzurri muniti di biglietto per lo stadio “Fanuzzi” potranno utilizzare gratuitamente il servizio di motobarca che collega il lungomare Regina Margherita al quartiere Casale in orari compatibili con le partite casalinghe del Brindisi Calcio».

La novità

Si tratta di una novità che può permettere di utilizzare un mezzo alternativo per raggiungere l’altro lato del porto interno. Il servizio partirà già dal 9 ottobre, quando nell’impianto si sfideranno la squadra di casa ed il Lavello. Per quel che riguarda il secondo provvedimento, come detto, si tratta di un servizio di navetta che era stata già proposta negli anni precedenti e che si ripropone anche questo a partire da oggi, in cui è previsto l’esordio casalingo dell’Happy Casa Brindisi contro la Gevi Napoli (inizio del match alle 19.30). Anche per venire incontro all’orario della partita di basket, il bus messo a disposizione da Stp inizierà il suo percorso alle 18.30 dal capolinea situato proprio nei pressi dello stadio, in via Benedetto Brin.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, le fermate che sono programmate nel tragitto di andata passano tra Casale e Paradiso (con fermate su via Nicola Brandi, all’angolo con via Zanella) e poi raggiungono il centro città, con ulteriore stop su via Provinciale San Vito (all’angolo con via Osanna), via Bastioni Carlo V (all’altezza della stazione ferroviaria) e via Spalato. Quindi, la navetta transiterà nel rione Commenda, con fermata su viale Aldo Moro (all’altezza del complesso scolastico Giulio Cesare–Marzabotto) e proseguendo sullo stesso viale anche all’angolo con via Irpinia.

Tappa successiva al rione Sant’Angelo, percorrendo la via omonima (con stop all’angolo con via Gerolamo), prima di arrivare all’altro capolinea che è situato all’altezza del “PalaElio”. Secondo quanto programmato per il ritorno (partenza fissata per 15 minuti dopo la fine del match di basket), il percorso ricalcherà a grandi linee quello dell’andata, con qualche piccola modifica. La partenza è prevista dal PalaPentassuglia, per ripercorrere gli stessi quartieri ma dopo la fermata di viale Aldo Moro all’altezza di Giulio Cesare e Marzabotto la vettura si dirigerà prima verso via Bastioni Carlo V (sempre all’altezza della stazione) e quindi via Spalato, dopo la quale il bus andrà su via Provinciale San Vito (angolo con via Minnuta) e via Nicola Brandi (anche qui all’incrocio con via Zanella), finendo il suo percorso al capolinea dello stadio Fanuzzi.