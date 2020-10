Abbandonata dal bus sulla provinciale per l'abbonamento scaduto: 14enne fa 4 chilometri a piedi per tornare a casa

Ultimo aggiornamento: 15:15

Una ragazzina 14enne di Cellino San Marco è stata costretta a scendere dal bus delle Ferrovie Sud Est che la stava portando a scuola e a rimanere sulla provinciale, vicino a una stazione di servizio. La sua colpa? Avere l'abbonamento scaduto ed essersene accorta solo una volta a bordo del mezzo. La ragazzina frequenta il primo anno delle superiori e prende il pullman ogni giorno per raggiungere Brindisi Il 29 settembre scorso, alle 7.10, era salita alla fermata di Cellino San Marco per raggiungere il capoluogo di provincia e la sua scuola. Una volta a bordo del mezzo, si è resa conto di avere l'abbonamento scaduto ed ha avvisato l'autista, che le ha detto di procurarsi un biglietto. Ma nessuno ne aveva uno con sé. Nemmeno il conducente del bus Fse. A quel punto, l'autista ha fermato il mezzo e ha fatto scendere la 14enne sulla provinciale che collega Cellino a San Pietro vernotico. La ragazzina ha percorso a piedi 4 chilometri per tornare in paese, a casa.Furiosi i genitori della 14enne, che non è stata multata - come prevede la legge - ma fatta scendere nonostante la giovane età e la pericolosità dell'arteria sulla quale è stata abbandonata. I genitori si sono così rivolti all’avvocato Ilaria Baldassare che ora ha inviato una lettera alla società Fse . «Nelle condizioni generali del contratto – spiega la legale – in situazioni come queste è prevista una sanzione, con il pagamento della corsa semplice maggiorata di 100 euro che si riduce a 50 euro se pagata in 30 giorni. Solo se non si riesce a identificare la persona si possono chiamare le forze dell’ordine o agire diversamente. Quanto è accaduto, è inaudito. Si tratta di una ragazzina di 14enne (minorenne) abbandonata per strada lungo la provinciale, in un tratto assolutamente pericoloso».