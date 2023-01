Bullismo, la denuncia di una mamma: «Aggrediti in villa i miei bimbi di 7 e 9 anni»

Non solo il centro storico. Anche in Villa Cento Pini a Ceglie Messapica circolano gruppi di ragazzini violenti e maleducati che credono di poter agire indisturbati. Dai racconti di chi frequenta il parco si tratterebbe di bulli pronti a prendere di mira chiunque al solo scopo di imporre il loro potere di sopraffazione sugli altri, in particolare ragazzi più piccoli e bambini, che spesso preferiscono restare in silenzio e girare al largo per il timore di ritorsioni. Nessuno sino ad ora ha mai voluto lamentare o segnalare la situazione alle forze dell'ordine per cambiare lo stato delle cose. E, alla fine, è stato toccato il fondo con un'aggressione e un tentativo di furto ai danni di due bimbi di 7 e 9 anni.

La vicenda

A raccontare la vicenda è stata la madre, una donna cegliese, pubblicando un lungo post sulla sua pagina Facebook e dando sfogo a rabbia, delusione e amarezza per quanto accaduto il 5 gennaio scorso. Quel giorno il marito della signora era in ferie e i bambini volevano fare una passeggiata in bici. Da qui l'idea di raggiungere la Villa Cento Pini, luogo che non frequentano mai, ignari di quello che avrebbero trovato. «L'altra mattina, in Villa Cento Pini, i miei figli sono stati bersaglio di un gruppetto di ragazzi adolescenti. Questi hanno lanciato varie volte uno skateboard addosso al mio bambino di nove anni, nel tentativo di farlo cadere e rubargli così la bicicletta. Nel frattempo, un altro componente del gruppo ha provato ad appropriarsi della bici dell'altro mio bambino di 7 anni. Solo l'intervento di mio marito ha evitato il peggio».

Il più piccolo dei figli della donna era con il papà e giocava su una giostrina: aveva lasciato la bici a qualche metro di distanza, quando è arrivato un ragazzo di circa 17 anni e ha tentato di rubarla. Appena si è reso conto di quello che stava avvenendo, il padre ha urlato e faticato non poco prima di convincere il gruppo di bulli a desistere. E, mentre queste scene scorrevano davanti agli occhi dei presenti, nessuno ha mosso un dito per offrire aiuto all'uomo e ai suoi figli. Nessuno.

Lo sfogo

E proprio l'indifferenza riscontrata dinanzi a fatti molto gravi ha indignato la mamma: «Abbiamo allertato le autorità e l'amministrazione comunale. Ora da cittadina cegliese, fiera e innamorata della mia città, mi domando come sia mai possibile che nonostante la Villa fosse piena di gente, nessuno sia intervenuto. Come siamo arrivati a questo punto? Ad avere timore e non sentirsi tranquilli neanche a portare i bambini in un luogo di aggregazione? Svegliamoci dal torpore dell'indifferenza e tuteliamo la nostra comunità e soprattutto i nostri figli». Dopo la denuncia presentata dalla famiglia al comando di via Premuda, i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i componenti del gruppo di bulli che ha aggredito il bambino di 9 anni a colpi di skateboard, tentando di rubare la sua bici e quella del fratellino. La vicenda di Villa Cento Pini si è verificata dopo numerosi episodi di vandalismo ad opera di adolescenti, registrati nel centro storico e culminati due mesi fa nella rissa tra giovani, avvenuta la notte di Halloween in piazza Sant'Antonio, in cui un ragazzo è rimasto ferito ad una mano. Per quell'episodio sono stati denunciate 8 persone di età compresa tra i 15 e 16 anni.