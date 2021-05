Fari sullo sviluppo tecnologico, Brindisi ospita il digital day

Brindisi pronta a ospitare il Wired Digital Day, evento che ha lo scopo di raccontare come il digitale e la ricerca tecnologica e scientifica stiano trasformando il mondo dell’imprenditoria e favorendo lo sviluppo di nuove competenze. Promosso da Regione Puglia in collaborazione con Puglia Sviluppo e realizzato da Wired Italia, brand Condé Nast sinonimo di innovazione, tecnologia e ricerca, l’evento si terrà giovedì prossimo in diretta streaming dal Teatro Verdi di Brindisi, dalle 11.30 alle 18.30 e sarà visibile a tutti sul sito dell’evento e sui canali social di Wired (Facebook, LinkedIn e YouTube). La manifestazione, dopo tre edizioni a Bari - alla Fiera del Levante, al Teatro Margherita e al Petruzzelli - si sposta nel capoluogo messapico.

Il focus di questa quarta edizione sarà la sostenibilità, o meglio, come lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili, gli investimenti in progetti sostenibili e l'applicazione di modelli di economia circolare rappresentino non solo la via attraverso la quale creare valore oggi, ma anche il modello a cui ispirarsi per favorire il futuro sviluppo equo e inclusivo del sistema Paese. Una prospettiva ben descritta nel piano straordinario europeo – Next Generation EU e nel recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) presentato dal governo. Un piano di crescita e trasformazione che può essere l'occasione del Mezzogiorno per ridurre il gap che esiste con il resto dell'Italia e renderlo più attrattivo per gli investimenti dall’estero.

Numerosi gli ospiti d’eccezione, tra questi: Richard Baldwin, professore di International Economics alla Graduate School di Ginevra e tra i massimi esperti mondiali di globalizzazione e futuro del lavoro; il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea; Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione-Cdp Venture Capital Sgr e consulente Senior per le Nazioni Unite sulle smart cities; l’Assessore allo Sviluppo economico e Politiche internazionali Alessandro Delli Noci; il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini; il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi; il direttore della Divisione Ocean Predictions and Applications del Cmcc - Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici Giovanni Coppini; la ricercatrice ed esperta di economia circolare Ilaria Nicoletta Brambilla; il dirigente e attivista ecologista Chicco Testa; Roberto Mezzalama, esperto di politiche ambientali e autore di Il clima che cambia l'Italia. Viaggio in un Paese sconvolto dall'emergenza climatica (Einaudi, 2021); Anna Grazia Maraschio, Assessore all'Ambiente della Regione Puglia; Francesco Stefanelli esperto di reshoring, supply chain e operations, oltre che autore del primo modello quantitativo in letteratura sul reshoring negli USA; Simona Romani, professoressa di Consumer behavior alla Luiss - Guido Carli; il direttore dello stabilimento Sanofi di Brindisi Giovanni Morelli; Emma Taveri, Assessore al Turismo del Comune di Brindisi; Sergio Prete, Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio; Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità del Sistema portuale del Mar Adriatico meridionale; Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia S.p.a.; il Presidente e fondatore, di NE-Nomisma Energia Davide Tabarelli; Gabriele Menotti Lippolis, Presidente Confindustria Brindisi; Angelo Di Giovine, Responsabile affari istituzionali territoriali Enel Italia spa - Puglia; il Presidente del Distretto Tecnologico Nazionale dell'Energia - DITNE Arturo De Risi; Giuseppe Bratta, Presidente del Distretto produttivo pugliese Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica "La Nuova Energia"; Domenico Laforgia Professore dei Sistemi per l'energia e l'ambiente dell'Università del Salento e già Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia. Al termine dei lavori saranno presentati i risultati del workshop “Transizione Energetica: scenario futuro”, che si svolgerà in mattinata.