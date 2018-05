Nudo davanti alla web cam: giovane finisce sotto ricatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sedotto e ricattato sul web, piuttosto che cedere alla minaccia estorsiva formulata dalla bella “Laura”, decide di rivolgersi al suo avvocato e ai carabinieri che, spalleggiati dalla polizia postale, scongiurano il pericolo di finire con le braghe calate sui social. Caso tipico di cyber stalking ad Oria, con vittima un 35enne caduto nelle grinfie di un’internauta della Costa D’Avorio. Bella, avvenente, soprattutto disinibita e, parafrasando le circostanze raccolte nella querela, talmente seducente da convincere il giovanotto a cedere alle sue lusinghe. Tutte virtuali, si intende.E così, le effusioni via web, concretizzatesi in uno scambio di video e foto particolarmente compromettenti, sono poi diventata la letale arma di ricatto. La relazioni è iniziata qualche giorno fa, quando il giovanotto federiciano ha ricevuto e accettato la richiesta d’amicizia di tale Laura via Facebook. Una donna bella e avvenente, alla ricerca, bontà sua, di un uomo con cui condividere gli intimi piacere del sesso virtuale. Sarà una truffa, avrà pensato l’uomo. Che invece, dopo qualche scambio di battute, si è ritrovato in video chat una bella ragazza pronta ad esibirsi nel più erotico degli spogliarelli. Ma se vuoi vedere tutto, avrà detto Laura, anche tu devi stare al gioco.E così, il 35enne, cadute le ultime resistenze, si è pure lui denudato, per poi, con le mutande abbassate, inviare il più compromettente dei video alla sconosciuta. In quel momento, una storia di quasi amore si è tramutata nel peggiore degli incubi. La giovane Laura, infatti, ha smesso gli abiti della spogliarellista per indossare, letteralmente, quelli ben più pericolosi della strozzina. “O mi dai 1800 euro – questa la richiesta – o ti rovino la vita, inviando il video ai tuoi amici, ai tuoi parenti, persino a tua madre”.